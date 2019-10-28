شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ضابط تركى سابق بمكافحة الإرهاب يكشف تطرف أردوغان: البغدادى الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح أحمد أيلا ضابط تركى سابق، خدم بقسم مكافحة الإرهاب لمدة عشرين عاما، ويعيش حاليا فى المنفى بواشنطن العاصمة الأمريكية، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، واصفا إياه بـ"البغدادى الحقيقى".

وقال "أيلا" الذى يدرس حاليا فى مركز الدراسات الأمنية بجامعة جورج تاون، إنه أضطر لترك عمله لعدم استطاعته تنفيذ ما يمله عليه نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، من قرارات تخالف القوانين والإنسانية، إذ تدعم صراحة التنظيمات الإرهابية والعناصر المتطرفة.

وأشار "إيلا" خلال استضافته بقناة "شئون تركية" إلى أن أبوبكر البغداي لم يموت، البغدادي الحقيقي هو أردوغان، الأب الروحي للإرهاب.

وكشفت مصادر طبية في سوريا أمس الأحد، عن العثور على 10 جثث بينهم 3 نساء عقب استهداف زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادي في محافظة إدلب الواقعة شمال البلاد.

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وأفادت المصادر الطبية ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأنها عثرت على هذه الجثث عقب القيام بمعاينة أحد المنازل المدمرة وعدد من الخيام المحترقة بشكل كامل فى قرية باريشا، بعد العملية الأمريكية الخاصة التى استهدفت فى وقت سابق اليوم البغدادى فى محافظة إدلب السورية.

كانت وسائل إعلام أمريكية قد أوردت فجر اليوم أن البغدادى لقى مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب، فيما صرح مسؤول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم داعش كان هدفا لعملية عسكرية سرية فى محافظة إدلب.