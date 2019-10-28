بيكهام يحل في المملكة لمشاركة المغاربة احتفالهم

يحل نجم كرة القدم الإنجليزية السابق دافييد بيكهام، شهر نونبر المقبل، في المغرب، ليتوجه إلى مدينة العيون للمشاركة في احتفالات ذكرى المسيرة الخضراء.
ويشارك “بيكهام” في احتفالات المسيرة الخضراء، المقرر تنظيمها، يوم 6 نونبر المقبل، في ملعب الشيخ لغظف في العيون، إلى جانب عدد من النجوم السابقين في عالم الساحرة المستديرة، سواء مغاربة، أو عالميين.
ويخوض بيكهام، وباقي نجوم الكرة مباراة استعراضية، ضمن جدول الاحتفالات، التي تشهد وصلات غنائية يقدمها نجوم الأغنية المغربية.
وكان بيكهام يتردد في زياراته السابقة للمغرب على مدينة مراكش، من أجل قضاء عطله، لكنه هذه المرة سيحل ضيفا للاحتفال رفقة المغاربة بذكرى المسيرة الخضراء.
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