إعلان حالة الطوارئ في أمريكا… وتنفيذ أكبر عملية إجلاء في تاريخ البلاد

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ، ونفذت أكبر عملية إجلاء في تاريخها.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس” حالة الطوارئ على مستوى الولاية، لاحتواء حرائق الغابات الضخمة، والتي تأججت قوتها بسبب الرياح القوية.

ونفذت ولاية كاليفورنيا أكبر عملية إجلاء قسرية في تاريخ البلاد، بعدما تسببت الحرائق في هدم بلدات عديدة في منطقة “سونوما” الشهيرة، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وانتشرت حرائق “كينكايد” شمالي سان فرانسيسكو، إلى أكثر 30 ألف فدان، ولم يتم احتواء إلا 10 بالمائة منه فقط.

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ودمرت الحرائق حتى الآن عشرات المنازل ومزارع الكروم، وأحد أشهر مصانع الصودا في المنطقة، والذي يبلغ عمره 150 عاما.

وحذرت السلطات من أن سرعة انتقال الحرائق تبلغ 145 كيلومترا في الساعة.

​ومن المقرر، أن تشمل عمليات الإجلاء أكثر من 180 ألف شخص، وهي العملية الأكبر في تاريخ البلاد.