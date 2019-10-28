الكينية اييابي تتوج بماراثون فرانكفورت مسجلة رقم قياسي

توجت الكينية فالاري اييابي الأحد بماراثون فرانكفورت محطمة الزمن القياسي للماراثون الألماني، وقد حرمت إثيوبيا من تحقيق تتويج مزدوج.

وتقدمت اييابي على منافساتها مبكرا وأنهت الماراثون، الذي أقيم لمسافة 195ر42 كيلومترا، في ساعتين و19 دقيقة وعشر ثوان، متفوقة بفارق دقيقتين على الإثيوبية ميجيرتو كيبيدي التي أحرزت المركز الثاني وتلتها الإثيوبية الأخرى ميسكيريم أسيفا في المركز الثالث بفارق ثلاث دقائق وثانية واحدة خلف اييابي.

وكانت المنافسة أكثر حدة في ماراثون الرجال وقد انتهى بتتويج الإثيوبي فيكر تيفيرا مسجلا زمن ساعتين وسبع دقائق وثماني ثوان، وهو أكبر نجاح في مسيرته حتى الآن.

وجاء الإثيوبي الآخر داويت ولدي في المركز الثاني بفارق ثانيتين خلف الفائز وتلاه البحريني أويكي أياليو في المركز الثالث بفارق ثانيتين أخريين.

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وشهد الماراثون مشاركة الألماني يوليوس برينك، البطل الأولمبي في كرة الطائرة الشاطئية.

واستعرض برينك، المتوج في أولمبياد لندن 2012، أسلوبا جديدا خلال مشاركته الأولى في منافسات الماراثون، حيث بدأ بالمشي لمسافة، بدلا من الركض لمسافة طويلة قبل خط النهاية.

وقال برينك إن مشاركته في الماراثون “كانت بمثابة فكرة مجنونة شيئا ما”، مضيفا “جسدي يصلح للتعامل مع أشياء مختلفة، غير الرمالرقم