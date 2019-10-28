طقس بداية الأسبوع.. غائم مع قطرات مطرية متفرقة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، مع نزول قطرات مطرية متفرقة بكل من شمال البلاد ومرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط و المنطقة الشرقية و احتمالا السفوح الجنوبية الشرقية.

وستهم سحب عليا أو سماء صافية باقي الجهات الأخرى، مع هبوب زوابع رملية محلية فوق أقصى الجنوب.

وستهب الرياح معتدلة إلى ضعيفة، من القطاع الشمالي بالشمال والجنوب، بينما ستهب من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي و من القطاع الشمالي أو الغرب بباقي المناطق الأخرى.

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وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 08 و 13 درجة بالمرتفعات و المنطقة الشرقية و ما بين 13 و 18 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس والسهول و السواحل الوسطى و سوس و السواحل الجنوبية و شمال الأقاليم الجنوبية و ستكون ما بين 24 و 29 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجة الحرارة العليا ما بين 16 و 21 درجة بالمرتفعات و المنطقة الشرقية و الواجهة المتوسطية وما بين 22 و 27 درجة بالسايس و السهول الشمالية و هضاب الفوسفاط و والماس السواحل الشمالية و الوسطى و السفوح الجنوبية الشرقية وما بين 28 و 38 درجة بسوس والسواحل الجنوبية و أقصى الجنوب الشرقي في شمال الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 33 و 38 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، و هادئا الى قليل الهيجان بالبوغاز ، وقليل الهيجان الى هائج على طول السواحل.