الداخلية تلزم الجماعات الترابية بنشر ميزانياتها للعموم -التفاصيل

وجهت وزارة الداخلية مراسلة إلى ولاة الجهات، وعمال الأقاليم، من أجل نشر قوائم المحاسبة والمالية للجماعات الترابية.

وقالت الداخلية، في مراسلتها، خلال الأيام القليلة الماضية، إنه وفي إطار تكريس الحكامة الجيدة للمرافق العمومية، ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، فإن القوانين نصت على ضرورة إعداد رؤساء الجماعات الترابية، وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص، التي تقوم بتسيير مرفق عمومي، تابع لهذه الجماعات الترابية، قوائم محاسبية، ومالية، تتعلق بتسييرها، ووضعياتها المالية، وإطلاع العموم عليها.

وأضافت الداخلية، أن مراسيم تطبيقية نصت على نشر القوائم المحاسبية، والمالية على الأقل في المقر الإداري الرئيسي للإدارة المعنية، وبالبوابة الوطنية للجماعات الترابية، وذلك خلال الشهر الموالي للشهر، الذي يتم فيه التأشير أو المصادقة على الميزانية من طرف السلطة المختصة، حسب الحالة، بالنسبة إلى السنة المالية الجارية، وخلال الشهر الموالي للشهر، الذي يتم فيه حصر الميزانية من طرف السلطة المختصة، أو الجهاز المختص، حسب الحالة.

ووجهت الداخلية دعوة إلى الولاة، والعمال، من أجل دعوة الجماعات الترابية التابعة لهم، للحرص على إعداد القوائم المحاسبية، والمالية المتعلقة بها، ونشرها بكافة الوسائل الممكنة داخل الآجال القانونية.