257 حالة وفاة بالدفتيريا في اليمن خلال 26 شهرا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفاد تقرير صدر، اليوم الإثنين، عن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أنها سجلت 257 حالة وفاة بمرض الدفتيريا خلال 26 شهرا في اليمن.

وأوضحت المنظمة في تغريدة نشرتها، عبر الحساب الرسمي لمكتبها في اليمن على "تويتر"، أنها قامت "بحماية 3.4 ملايين طفل من مرض الدفتيريا من خلال تطعيمهم ضد المرض في 186 مديرية في اليمن".

ولفتت أنه تم الإبلاغ عن 4 آلاف و541 حالة يشتبه إصابتها بالدفتيريا مع وجود 257 حالة وفاة بالمرض، خلال الفترة من 12 أغسطس/آب 2017 حتى 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وينتقل مرض "الدفتيريا" عبر جرثومة تدعى "الوتدية الخناقية"، ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحيانا الجلد، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 6 أيام.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

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وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ آذار/مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 حزيران/يونيو 2019.