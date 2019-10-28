حيفا: إصابة شاب دهسته حافلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجروح في حادث دهس من قبل حافلة ركاب بمدينة حيفا، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد مصدر طبي أنه في تمام الساعة 9:33 تلقى مركز "نجمة داوود الحمراء" في منطقة الكرمل بلاغا عن إصابة عابر سبيل إثر تعرضه للدهس من قبل حافلة ركاب في شارع "هبوعيل" في مدينة حيفا.

وقدمت طواقم الإسعاف والإنقاذ التي وصلت إلى المكان العلاج الأولي للمصاب، ويبلغ 24 عاما، ونقلته بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "رمبام" بحيفا، حيث وصفت حالته بالمتوسطة إثر تعرضه للإصابة في رأسه وجسمه.

إلى ذلك، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.