رهط: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار صباح اليوم، الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء"، أنه "وصل بلاغ إلى مركز نجمة داوود الحمراء، لواء النقب، مفاده إصابة رجل (40 عامًا) بجروح خطيرة، جرّاء تعرضه لإطلاق نار في مدينة رهط. وتوجه طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى المكان، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج الطبي اللازم".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث دون كشف أية تفاصيل حول خلفية الجريمة وفيما إذا اعتقلت مشتبهين أم لا.