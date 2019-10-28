شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. ضبط صواريخ لو وذخائر كانت في طريقها للحوثيين بالساحل الغربي والان مع التفاصيل
أحبطت الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي، محاولة تهريب كبيرة لقذائف صاروخية، حرارية و"لو"، وذخائر ثقيلة، معدل بيكا، ودشكا، وذخائر كلاشينكوف، كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن.
يقظة رجال الأمن والشرطة العسكرية كشفت عملية التهريب المموهة تحت أسماك وقصب في سيارتين، بنقطة الحيمة شمال الخوخة، جنوب محافظة الحديدة.
ونقل موقع نيوز يمن عن أركان حرب الشرطة العسكرية فيصل الشعيبي، إن كميات كبيرة ومختلفة العيارات والأنواع من الذخائر المهربة "كانت متجهة في طريقها إلى العدو".
وأوضح أن الصفائح والصناديق والقذائف الصاروخية كانت في خزان لحفظ ونقل الأسماك بإحدى السيارتين، بينما الأخرى موهت بالقصب على الكميات المهربة.
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