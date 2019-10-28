اخبار العالم

مؤتمر صنعاء يجدد مطالبه برفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صنعاء يجدد مطالبه برفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق والان مع التفاصيل

جددت قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء مطالبتها لمجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن، أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، الذي يقيم في دولة الإمارات.

 

وأكد صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر في صنعاء، خلال استقباله المبعوث الأممي مارتن غريفيث، أن العقوبات التي فرضت على نجل صالح هي عقوبات كيدية تمت بناء على معلومات مضللة .

 

Advertisements

وفي موضوع آخر شدد ابوراس على اهمية استغلال الاوضاع الحالية للذهاب نحو دعم جهود التهدئة وتحقيق السلام، وقال إن الظروف مهيأة لذلك أكثر من أي وقت مضى.

 

وقال إن أي جهود لتحقيق السلام لابد أن تقوم على حفظ وحدة وسيادة واستقلال اليمن.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر صنعاء يجدد مطالبه برفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا