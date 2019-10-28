شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صنعاء يجدد مطالبه برفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق والان مع التفاصيل

جددت قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء مطالبتها لمجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن، أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس السابق، الذي يقيم في دولة الإمارات.

وأكد صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر في صنعاء، خلال استقباله المبعوث الأممي مارتن غريفيث، أن العقوبات التي فرضت على نجل صالح هي عقوبات كيدية تمت بناء على معلومات مضللة .

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وفي موضوع آخر شدد ابوراس على اهمية استغلال الاوضاع الحالية للذهاب نحو دعم جهود التهدئة وتحقيق السلام، وقال إن الظروف مهيأة لذلك أكثر من أي وقت مضى.

وقال إن أي جهود لتحقيق السلام لابد أن تقوم على حفظ وحدة وسيادة واستقلال اليمن.