شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. وزارة الكهرباء تكشف آخر تفاصيل محطة كهرباء عدن الجديدة والان مع التفاصيل

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة محمد المسبحي آخر تفاصيل محطة كهرباء عدن الجديدة التي يجري حالياً تنفيذها بالقرب من محطة الحسوة الكهرو حرارية بالعاصمة عدن .

وقال المسبحي بان الباخرة ماريا همبورج رست مساء اليوم في ميناء عدن وتحمل على متنها 10 خزانات خاصة بمحطة كهرباء عدن الجديدة او الحسوة 264 ميجاوات مرحلة اولى.

وأضاف في تصريح لوسائل الاعلام بان عملية انزال الخزانات الى رصيف الميناء تجري بوتيرة عالية، وفيما يخص حجم وسعة وكمية الخزانات اوضح بان احجام الخزانات العشرة متساوية حيث يبلغ ارتفاع الخزان الواحد 12 متر وعرض 17متر ؛ 9 خزانات منها للوقود وواحد للماء وبسعة 1000 .

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وأشار بان المعدات والآليات بما فيها مقطورة النقل التي ستقوم بنقلها تفوق ضخامة من المقطورات التي قامت بنقل التوربينات إلى المحطة ؛ واصفا بان عملية نقلها ليس بالأمر السهل وانها تتطلب جهود مضاعفة وتنسيق مع رجال المرور والامن في عملية اخلاء المسار من المركبات او اي عوائق امام مسار خطها الى موقع المشروع .

وطمئن المسبحي المواطنيين بان المشروع مستمر ولن يتوقف اطلاقا مهما كانت الظروف ؛ مشيرا بانه يسير وفق خطط مدروسة وجدول زمني محدد وبالتزامن مع مشروع خطوط النقل لتصريف الطاقة 132ك.ف .

ولفت ان هذا المشروع من شأنه تعزيز القدرة التوليدية الكهربائية في عدن لحج ابين بقدرة اجمالية 264 ميجاوات كمرحلة اولى من اجل القضاء على العجز الحاصل في قدرة التوليد ، وتوقع ان تدخل المحطة للخدمة في منتصف العام 2020م.