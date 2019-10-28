شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن .. مواطن ينتحر بعد قتل زوجته وابنتيه والان مع التفاصيل
أقدم مواطن على الإنتحار بعد قتل زوجته وابنتيه، طعناً صباح الإثنين، في منطقة الأشرفية شرقي العاصمة الأردنية عمّان.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدَّم عامر السرطاوي، إن ”الجريمة وقعت إثر خلافات عائلية إذ قام الرجل بطعن زوجته واثنتين من بناته داخل منزلهم في منطقة الأشرفية، قبل أن يلقي بنفسه من الشرفة“.
وأضاف السرطاوي في بيان صحافي، أن ”الزوج فارق الحياة، فيما تم إسعاف زوجته وابنتيه إلى المستشفى لتلقي العلاج“، مشيرًا إلى أنه ”جرى فتح تحقيق للوقوف على كامل ملابسات الجريمة“.
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