شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مكافحة الإرهاب في عدن يكشف أسباب الترويج لأنباء أقالته والان مع التفاصيل

كشف قائد جهاز مكافحة الارهاب بعدن يسري المقطري، أسباب الترويج الترويج لشائعات إقالته من منصبه .

وقال العقيد يسران المقطري قائد جهاز مكافحة الارهاب بعدن في منشور كتبة اليوم على صفحة بموقع (فيسبوك) إن اعلاميين تابعين لمسؤول أمني رفيع في الحكومة قاموا بنشر قرار اقالته المزيف.

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واضاف انه سيكشف خلال الايام القليلة القادمة عن وقائع جنائية جسيمة يراد التستر عليها من خلال الترويج لقرار مزيف بإقالته.

ونفى مصدر مسؤول في مكتب وزير الداخلية، أحمد الميسري، صدور أي قرار بإقالة قائد مكافحة الإرهاب في شرطة عدن، يسري المقطري .

وحذر المصدر من تداول وثائق وقرارات إقالة مزورة، في محاولة للتشويش على مجريات الأحداث في الساحة اليمنية والمتمثلة في مواجهة الانقلابين الحوثيين .. مؤكداً أن أي قرارات تعيين أو إقالة صادرة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يتم نشرها وإبلاغها عبر القنوات، والأطر الرسمية والمتمثلة بالموقع الرسمي لوزارة الداخلية.