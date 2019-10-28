شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. المليشيا تعتقل مشرفين بعد اختفاء تمثال مصنوع من الذهب خاص بصالح والان مع التفاصيل
قالت مصادر إعلامية إن الحوثيين يبحثون في أوساط مشرفيهم عن تمثال حصان خاص بالرئيس السابق صالح.
وأضافت المصادر أن اختفاء تمثال حصان مصنوع من الذهب الخالص يمتلكه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، تسبب في خلافات بين قيادات مليشيا الحوثي في صنعاء، ما دفع بقيادات الصف الأول إلى تنفيذ حملة اعتقالات كبيرة.
ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية، عن مصادر لها، أن “اختفاء الحصان الذي كان يملكه الرئيس الراحل علي صالح، مصنوع من الذهب الخالص ويصل وزنه إلى أكثر من 10 كيلوغرامات، وكان دائما يظهر إلى جواره في اللقاءات والحوارات التلفزيونية داخل منزله”.
ولفتت المصادر، إلى أن “اختفاء الحصان، فجر أزمة كبيرة في أوساط المليشيا، حيث عمدت إلى اعتقال عشرات من مشرفيها الذين اقتحموا منزل الرئيس الراحل في مديرية سنحان جنوب شرق صنعاء أثناء أحداث ديسمبر/ كانون الأول 2017″، متهمة إياهم بسرقة الحصان الثمين الذي حصل عليه صالح هدية، ويرمز إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الذي أسسه.
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