ماذا يحدث لجسمك عند ابتلاع مياه الأمطار؟

بدأ موسم هطول الأمطار ما جعل مياه الأمطار تحاصر كثيرا من الشوارع، وفي ظل وفرة تلك المياه تسعى بعض الحكومات للاستفادة من مياه الأمطار في الأغراض المختلفة، لكن يبقى السؤال ماذا يحدث عند شربها؟

ينصح الخبراء بعدم شرب مياه الأمطار لأن هذا الماء في الأصل من آبار أو جداول أو أنهار أو بحيرات، فإن الماء يرتفع للسماء ويبرد ثم يتكثف، فيسقط مرة أخرى على الأرض على شكل مطر، غير أن ارتفاع نسبة تلوث الهواء في الوسط المحيط بنا يجعل الماء يحمل معه أثناء عودته من الغلاف الجوي الكثير من المواد الضارة، بحسب صحيفة "الأيام".



وأوضحت الصحيفة أن المواد الضارة التي قد تحملها مياه الأمطار بكتريا وجسيمات أتربة دقيقة، أي أن جودة نقاء ماء المطر لا يمكن أن تقارن ولو بشكل تقريبي مع درجة نقاء مياه الشرب العادية. يضاف إلى ذلك أن ماء المطر لا يحتوي على مواد معدنية مفيدة للجسم، تماما مثل الماء المقطر.