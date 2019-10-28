ماذا يحدث لجسمك عند ابتلاع مياه الأمطار؟

بدأ موسم هطول الأمطار ما جعل مياه الأمطار تحاصر كثيرا من الشوارع، وفي ظل وفرة تلك المياه تسعى بعض الحكومات للاستفادة من مياه الأمطار في الأغراض المختلفة، لكن يبقى السؤال ماذا يحدث عند شربها؟
وأوضحت الصحيفة أن المواد الضارة التي قد تحملها مياه الأمطار بكتريا وجسيمات أتربة دقيقة، أي أن جودة نقاء ماء المطر لا يمكن أن تقارن ولو بشكل تقريبي مع درجة نقاء مياه الشرب العادية. يضاف إلى ذلك أن ماء المطر لا يحتوي على مواد معدنية مفيدة للجسم، تماما مثل الماء المقطر.
1- القيء المتكرر
2-الإسهال الشديد
3-ارتفاع في درجة الحرارة
4-ألم في المعدة
كما تؤثر مياه الأمطار على الجهاز التنفسي، فعند وصول المياه المحملة بالميكروبات للجهاز التنفسي يمكن أن تسبب العديد من المشكلات وأبرزها الالتهاب الرئوي ونزلات البرد الشديدة، ويجب استشارة الطبيب عند ظهور الأعراض التالية:
1- الصداع الشديد
2- الرشح
3- السعال
4- القيء
بعد فحص المريض وتحديد المشكلة يقوم الطبيب المختص بكتابة العلاج المناسب للشخص على حسب حالته، ويحذر نبيل من تناول المضادات الحيوية في المنزل دون الرجوع للطبيب المختص، كما ينصح بعدم الوقوف أسفل مياه الأمطار وتجنب ابتلاعها لعدم حدوث مشكلات بالجهاز الهضمي والإصابة بالأمراض المختلفة.
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