موعد ومكان جديدان لمباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر في البطولة العربية

رياضة 2019-10-28 | 11:32 462 مشاهدة حدد الاتحاد العربي لكرة القدم السابع من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً جديداً للمواجهة التي ستجمع القوة الجوية بضيفه مولودية الجزائر ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس "محمد السادس" للأندية العربية.



وأضاف الزيدي، أنه أبلغ "الاتحاد العربي بأن نادي القوة الجوية جاهز لمواجهة مولودية الجزائر يوم السادس من شهر تشرين الثاني المقبل في الجزائر ضمن جولة الاياب، على أن يحدد بعدها موعدا لإقامة المباراة المؤجلة في العراق الأمر الذي تم رفضه من قبل الإتحاد العربي والنادي الجزائري الذي طالب باقامة المباراة الأولى في العراق والثانية في الجزائر". وقال نائب رئيس نادي القوة الجوية العميد وليد الزيدي، إن "ملعب جذع النخلة في المدينة الرياضية بالبصرة سيستضيف مباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر بعد الاشعار الذي تسلمته ادارة الصقور بهذا الموعد"، لافتا إلى أن "هناك مقترحاً لإقامة مباراة الإياب بين الفريقين شهر كانون الأول المقبل في الجزائر".وأضاف الزيدي، أنه أبلغ "الاتحاد العربي بأن نادي القوة الجوية جاهز لمواجهة مولودية الجزائر يوم السادس من شهر تشرين الثاني المقبل في الجزائر ضمن جولة الاياب، على أن يحدد بعدها موعدا لإقامة المباراة المؤجلة في العراق الأمر الذي تم رفضه من قبل الإتحاد العربي والنادي الجزائري الذي طالب باقامة المباراة الأولى في العراق والثانية في الجزائر". وكان الاتحاد العربي أبلغ إدارة القوة الجوية بتأجيل مباراة ذهاب ثمن النهائي والتي كانت مقررة يوم الخميس المقبل.

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