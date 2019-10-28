قائد عمليات بغداد: لايجوز خروج طلاب المدارس الى التظاهرات

انتقد قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الاحد، خروج طلاب المدارس الابتدائية من الاطفال الى التظاهرات، فيما دعا المتظاهرين الى عدم الاقتراب من الحواجز الامنية والممتلكات العامة.
ودعا المحمداوي، "المتظاهرين الى عدم الاقتراب من الحواجز الامنية والوزارت الحكومية"، مشددا على "اتخاذ الاجرءات القانونية بحق المعتدين على الممتلكات العامة".
واشار قائد عمليات بغداد الى أن "معظم شوارع بغداد اضافة الى الحدود الادارية مع المحافظات مفتوحة".
وتشهد العاصمة بغداد وتسع محافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول الحالي)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطلبة بـ"الحقوق المشروعة"، تخللها اعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، واسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.
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