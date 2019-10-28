قدم خمسة اعضاء بمجلس النجف، الاثنين، استقالتهم من مجلس المحافظة. وبحسب مصدر محلي فأن الاعضاء عباس جبر ووسام الزجراوي وامين الغزالي ورزاق شريف وعاصفة الياسري قدموا استقالاتهم من مجلس المحافظة. واضاف المصدر ان "الاعضاء قدموا طلبا مكتوبا بضرورة حل مجلس المحافظة تلبية لمطالب المتظاهرين".

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كانت هذه تفاصيل خبر خمسة اعضاء بمجلس النجف يستقيلون من مناصبهم ويقدمون طلبا لحل مجلس المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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