اتحاد نقابات العمال يعلن اعتصامه ويدعو للتوجه لساحات التظاهر

أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، الاثنين، اعتصامه ووقوفه مع المتظاهرين ومطالبهم "المشروعة"، فيما دعا الكوادر النقابية والعاملين الى التوجه لساحات التظاهر .
وأوضح براك، أن المطالب تتمثل في ايجاد فرص عمل للعاطلين وتفعيل ودعم الصناعة الوطنية، وتشجيع المنتج الوطني بتحجيم الاستيراد الاجنبي وخاصة المواد المتماثلة.
كما شدد على رفع الحد الادنى لأجور العامل العراقي
وتعديل رواتب المتقاعدين وخاصة بما يتلاءم مع ما قدموه من خدمة جليلة لبناء وطنهم، مطالبا في ذات الوقت اصدار قانون موحد اسوة بإخوانهم موظفي الدولة.
ودعا براك ايضا الى اجراء التعديلات المطلوبة في العديد من فقرات الدستور، مؤكدا على وضع خطط شاملة لإنقاذ الواقع الزراعي لتوفير جميع مقومات الانتاج الزراعي واستغلال تلك المقومات لدعم الاقتصاد الوطني كون الزراعة نفط دائم.
كما دعا براك جميع الكوادر النقابية والعاملين التوجه لساحات التظاهر والاعتصام نصرة للعراق وشعبه، بحسب البيان.
وتشهد العاصمة بغداد وتسع محافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول الحالي)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطلبة بـ"الحقوق المشروعة"، تخللها اعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، واسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.
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