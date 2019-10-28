وزارة النفط: اعادة تأهيل محطات ضخ المياه في ابي الخصيب بالبصرة

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن اعادة تأهيل محطة ماء تحلية سيحان في قضاء ابي الخصيب في محافظة البصرة .
واضاف جهاد ان وزير النفط قد ثمن جهود إدارة شركة غاز البصرة ومساهمتها في اعادة تأهيل محطة تنقية وتصفية المياه المجهزة للمواطنين وفق المواصفات القياسية الصحية والبيئية والجودة المطلوبة، وتجهيزها بمضخات واجهزة ومعدات متطورة ، مايسهم في تلبية احتياجات شريحة واسعة من ابناء محافظة البصرة في قضاء ابي الخصيب من الماء الصالح للشرب .
وأشار جهاد ان ذلك يأتي ضمن مساهمات ومبادرات وزارة النفط وشركاتها النفطية في تنفيذ مشاريع خدمية في محافظة البصرة والمحافظات الاخرى، والتي تشمل قطاعات الصحة والتعليم والبناء والجسور وإكساء الطرق وغير ذلك.
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