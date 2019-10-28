محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق النائب السابق حيدر الملا

كشف مصدر مطلع، الاثنين، ان محكمة تحقيق الرصافة اصدرت مذكرة قبض بحق النائب السابق حيدر الملا. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "محكمة تحقيق الرصافة اصدرت مذكرة قبض بحق عضو مجلس النواب السابق حيدر الملا". واضافت ان "المذكرة جاءت على خلفية توجيه الملا اتهامات الى الأمن الوطني خالية من الادلة"، لافتا الى ان "ذلك يشكل تحريضا على مؤسسات الدولة الدستورية والقانونية".



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