القضاء يصدر أمر استقدام بحق وزيرين سابقين وأعضاء مجلس نواب حاليا

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، إصدار قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الرصافة قراراً باستقدام وزيرين في الحكومة السابقة وأعضاء في مجلس النواب حالياً. وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قاضي تحقيق محكمة مكافحة الفساد المركزية في الرصافة أصدر بتاريخ اليوم 28/10/2019 قراراً باستقدام وزيرين في الحكومة السابقة وحالياً هم أعضاء مجلس نواب عن قضايا هدر المال العام".





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