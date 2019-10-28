زخم مروري في اغلب شوارع بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن اغلب شوارع بغداد شهدت حالات زخم مروري.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اغلب شوارع العاصمة بغداد تشهد حالات زخم مروري".

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واضاف المصدر ان "ذلك جاء بسبب غلق اغلب الشوارع لوجود تظاهرات في عدد من التقاطعات"، مشيرا الى انه "تم غلق الطريق من سيد الحليب باتجاه ساحة النسور نتيجة توافد اعداد جديدة من المتظاهرين الى الساحة المذكورة".

يذكر ان بغداد وعدد من المحافظات ما تزال تشهد تظاهرات كبيرة شارك بها طلاب مدارس وكليات للمطالبة باجرءا اصلاحات وتوفير خدمات والقضاء على الفساد، الا ان المطالب توسعت لتضاف اليها اقالة الحكومة وتشكيل حكومة وطنية بعيدا عن المحاصصة الطائفية والاحزاب السياسية.