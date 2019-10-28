"العين الإخبارية" ترصد تشييع جثمان مؤسس أول حزب كردي في سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الأوساط السياسية السورية تنعى القيادي الكردي المخضرم عبدالحميد درويش، سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي، الذي توفي عن عمر ناهز 83 عاما. درويش يُعَد مؤسس أول حزب كردي في سوريا عام 1957، لكنه اعتقل مرات عدة وتعرض للتعذيب عام 2017. شارك درويش في المؤتمر التشاوري الكردستاني، ودعا للوحدة الكردية. يطلقون عليه "رجل السلام" بسبب علاقاته المتينة مع جميع الأحزاب. في 24 أكتوبر 2019، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، فارق على إثرها الحياة في منزله بالقامشلي.

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