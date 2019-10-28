رياضة طورتها البرازيل وسطعت في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لعبة الجوجيتسو ظهرت في البرازيل عام 1915، على يد الياباني "كوندي كوما"، الأب الروحي للجوجيتسو، وافتُتِحت أول أكاديمية للعبة في مدينة ريو دي جانيرو عام 1925.

ثم تطورت اللعبة بقوانين منظمة لها، وانتقلت إلى دولة الإمارات عام 1977، حيثُ تأسّس نادي أبوظبي للقتال، على يد الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، لتصبح العاصمة الإماراتية أبوظبي الحاضنة الأولى للعبة على مستوى العالم.