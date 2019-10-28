القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لعبة الجوجيتسو ظهرت في البرازيل عام 1915، على يد الياباني "كوندي كوما"، الأب الروحي للجوجيتسو، وافتُتِحت أول أكاديمية للعبة في مدينة ريو دي جانيرو عام 1925.
ثم تطورت اللعبة بقوانين منظمة لها، وانتقلت إلى دولة الإمارات عام 1977، حيثُ تأسّس نادي أبوظبي للقتال، على يد الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، لتصبح العاصمة الإماراتية أبوظبي الحاضنة الأولى للعبة على مستوى العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة طورتها البرازيل وسطعت في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.