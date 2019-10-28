داعش ليبيا وعصيان العراق.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: "الأحد الأسود" لداعش.. مقتل البغدادي وأسرته ومساعده، و"وزير الانتحاريين".. "عبدالله قرداش" الخليفة المحتمل للبغدادي، و"سوريا الديمقراطية": استهدفنا متحدث داعش في عملية منفصلة، وفرنسا تؤكد استمرار الحرب على الإرهاب بعد مقتل البغدادي، وخبراء: مقتل البغدادي ضربة قاصمة للإخوان.

كما تقرأون: ترامب واصفا عملية استهداف البغدادي: أشبه بفيلم سينمائي، وداعش ليبيا.. سيناريوهات ما بعد مقتل البغدادي، والعراقيون يواجهون "مليشيات إيران" بتوسعة دائرة العصيان، واستقالة جديدة تضرب حزب أردوغان، وأول مسؤول أمريكي يزور بنغازي منذ 5 سنوات، وفوز ألبرتو فرنانديز بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين من الجولة الأولى.

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وفي الاقتصاد تطالعون: صادرات البرازيل إلى العالم.. نضال اقتصادي تاريخي، و"الأسواق المالية بالتعاون الخليجي" تناقش ترخيص صناديق الاستثمار، و49 شريكا عالميا ينضمون للمبادرة السعودية "مستقبل الاستثمار 2019".

وفنيا تتابعون: "بابا العرب" مسلسل يكشف عن تفاصيل حياة البابا شنودة.

وأخيرا الرياضة: تشاكا يرد على انتقادات جماهير أرسنال.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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