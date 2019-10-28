حميد يوسف يطالب لاعبي الوصل باستثمار الفوز على الظفرة لاستعادة الثقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب حميد يوسف، مدير فريق الوصل الإماراتي، لاعبي "الإمبراطور" باستثمار الفوز على الظفرة، وتحقيق مزيد من الانتصارات في المباريات المقبلة.

وفاز الوصل على الظفرة (3-1)، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات دوري الخليج العربي، وهو الانتصار الأول للفريق هذا الموسم بالبطولة.

وأكد حميد يوسف في تصريحات لـ"العين الرياضية"، أن الفريق كان يعاني في الفترة الأخيرة سواء في مسابقة دوري الخليج العربي أو أي مسابقة أخرى نشارك فيها.

وأوضح يوسف أن الفوز يساهم بشكل كبير في معالجة الناحية النفسية لدى اللاعبين، بعد تأثرها سلبيا من تراجع النتائج.

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وعانى الوصل من تدهور النتائج هذا الموسم، حيث تعادل في مباراة وحيدة بالدوري الإماراتي، وخسر 3 مواجهات، قبل الفوز على الظفرة.

وتابع: "نتفهم تماما غضب جماهير فريق الوصل من سوء النتائج، وهذا حقهم ولكن نعدهم بالعمل والاجتهاد من أجل تحقيق مسار الفريق".

وارتفع رصيد فريق الوصل إلى 4 نقاط يحتل بها المركز الـ12، بينما تجمد رصيد فريق الظفرة عند 7 نقاط في المركز السابع