قتيلان خلال مظاهرات للشرطة في هايتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل شخصان في العاصمة الهايتية خلال مظاهرة ضمت مئات من عناصر الشرطة وأنصارهم تطالب برفع الأجور.

وقضى أحد القتيلين بإطلاق نار خلال المظاهرة التي طالبت باستقالة رئيس هايتي جوفينيل مويز، وانهال حشد من المتظاهرين على مطلق النار بالضرب حتى الموت ثم أحرقوه، بحسب بيان للشرطة.

وسمع إطلاق نار كثيف من أشخاص لم تحدد هويتهم قرب المنطقة التي كان المتظاهرون يسيرون فيها.

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وقبيل الاحتجاجات قدم عناصر من الشرطة أسباب احتجاجاتهم لدى مقر الشرطة الوطنية الهايتية.

ومنذ توليه السلطة في فبراير/شباط 2017 يواجه مويز غضب حركة معارضة ترفض الاعتراف بفوزه في الانتخابات التي تم التشكيك بنتائجها على نطاق واسع.

وتصاعد الغضب في أواخر أغسطس/آب الماضي بسبب نقص في الوقود في البلاد، فيما شهدت الاحتجاجات أعمال عنف.