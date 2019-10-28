الاقتصاد البرازيلي.. نمو متواصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الاقتصاد البرازيلي يواصل النمو في السنوات الأخيرة، حيث سجل الإنتاج الصناعي أسرع نمو في عام واحد خلال أغسطس الماضي، بينما ارتفعتْ ثقة المستهلك إلى أعلى مستوى في 6 أشهر في نهاية الربع الثالث للعام الحالي.
البرازيل نجحتْ في جذب 354 مليار دولار خلال السنوات الست الأخيرة على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرتْ على تدفقات الاستثمار حول العالم.
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