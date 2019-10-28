الجيش العراقي يحذر من إجبار الطلاب على المشاركة في الاحتجاجات

حذر الجيش العراقي، الإثنين، من إجبار طلاب المدارس على المشاركة في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، داعيا إلى الالتزام بالدوام الكامل.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبدالكريم خلف، في بيان: "ندعو إدارات المدارس إلى الالتزام الصارم بالدوام الكامل".

وأضاف: "الضغط على إدارات المدارس لإخراج الطلبة للشارع يُعَد عملا من أعمال الترهيب؛ لأنه يعرّض سلامة الطلبة إلى الخطر".

من ناحية أخرى، من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، الإثنين، جلسة لمناقشة تداعيات المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة لليوم الرابع على التوالي والعمل على تنفيذ مطالب المتظاهرين.

وكان البرلمان قد أخفق في عقد جلسة، السبت الماضي؛ لمناقشة مطالب المتظاهرين لعدم اكتمال النصاب.

وقال النائب صادق السليطي إن البرلمان "حدد عقد جلسته الإثنين لمناقشة مطالب المتظاهرين وإن كتلة سائرون البرلمانية مستعدة للحضور؛ نظرا لوجود أعضائها المعتصمين داخل البرلمان".

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وأعلن 4 نواب عراقيين استقالتهم من البرلمان العراقي، أمس، بينهم السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي على خلفية اتساع رقعة المظاهرات الاحتجاجية.

وأكدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مقتل 74 متظاهرا بطلق ناري وإصابة 3654 آخرين في الأيام الـ3 الأولى للمظاهرات واعتقال 158 شخصا تم إطلاق سراح 123 منهم والباقي لا يزالون رهن الاعتقال.

ولا تزال القوات العراقية تغلق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء فيما انتشرت خيم الاعتصام في محيط ساحة التحرير وساحات ومناطق الاعتصام في عدد من المحافظات.

ومنذ مساء الخميس الماضي، يحتشد الآلاف من المتظاهرين العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة في مليونية "إسقاط النفوذ الإيراني" التي تتزامن مع مظاهرات واسعة للجاليات العراقية بالخارج.

ويطالب المحتجون دول العالم بسحب جنسيتها من مسؤولين عراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية؛ لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق وإعادتها إلى بغداد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب إيران بالخروج من العراق، وأخرى حملت عبارة "خامنئي عدونا الأول"، فيما ردد آخرون هتافات مناهضة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني.