كلوب يكشف تفاصيل إصابة محمد صلاح

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أحمد الغريبالأحد 2019/10/27 11:21 م بتوقيت أبوظبي
يورجن كلوب ومحمد صلاح
كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن تعرض المصري محمد صلاح جناح فريقه لإصابة قبل نهاية مباراة توتنهام بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكد في الوقت ذاتها أنها ليست خطيرة.
صلاح تعرض للإصابة في الدقيقة 85، بعد أن قاد فريقه للفوز 2-1 بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، ليقرر كلوب استبداله بالمدافع جو جوميز لتأمين الانتصار.
وعقب المباراة قال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول إن اللاعب المصري الدولي تعرض لإصابة طفيفة في الكاحل.
وشهدت مباراة توتنهام عودة صلاح للمشاركة في الدوري الممتاز، بعد أن أبعدته إصابة أخرى عن مواجهة الكلاسيكو ضد مانشستر يونايتد في الجولة السابقة، والتي انتهت بالتعادل 1-1.
يذكر أن النجم المصري صاحب الـ27 عاما شارك في المواجهة الأخيرة للفريق قبل لقاء توتنهام، وأحرز هدفا وصنع آخر في الفوز 4-1 على جينك البلجيكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.
ولم يكشف كلوب عن موقف صلاح من المشاركة في المباراة المقبلة لليفربول أمام أرسنال، الأربعاء المقبل، في دور الـ16 لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
صلاح، الذي توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر نسختين، شارك في 14 مباراة مع ليفربول بكل المسابقات في الموسم الجاري، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4.
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