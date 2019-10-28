هاني أبوريدة يرد على تعارض مونديال الأندية الجديد مع أمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى هاني أبوريدة، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وجود تعارض بين مواعيد كأس العالم للأندية في شكله الجديد المنتظر تطبيقه عام 2021، وبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح أبوريدة في تصريحات صحفية أنه كان حريصا خلال هذه الاجتماعات بصفته ممثلا للكرة الأفريقية في الفيفا على عدم تعارض مواعيد النسخة المنتظرة لمونديال الأندية مع كأس الأمم الأفريقية.



وأضاف أبوريدة أن مسؤولي المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم أكدوا أن جداول المنافسات ستراعي منح الوقت والراحة اللازمة للاعبي قارة أفريقيا ليتمكنوا من المشاركة مع منتخباتهم وأنديتهم بما لا يؤثر سلبيا سواء في مشاركاتهم بكأس العالم للأندية أو بطولة الأمم الأفريقية.

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ونوه أبوريدة بالعائد الفني والاقتصادي الكبير الذي يعود على الكرة الأفريقية وأنديتها بالمشاركة في مونديال الأندية بشكله الجديد، وسيساهم في تطوير الكرة بالقارة السمراء وبطولات الأندية بها.

وكان كونجرس الفيفا أقر نظاما وموعدا جديدا لبطولة كأس العالم للأندية، حيث ستقام النسخة الأولى من البطولة الوليدة في الصين في الفترة من يونيو/حزيران وحتى يوليو/تموز ٢٠٢١، بمشاركة ٢٤ فريقا.

وتسبب هذا الموعد في وجود تخوف كبير من وجود تعارض لمواعيد البطولة الجديدة مع مواعيد إقامة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الصيف كل عامين، علما أن النسخة المقبلة ستقام في صيف 2021 بالكاميرون.

