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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيناريو أسامة بن لادن.. كيف سيتم التخلص من أشلاء أبوبكر البغدادي

الإثنين 28 أكتوبر 2019

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يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم دفن زعيم تنظيم داعش المتشدد أبوبكر البغدادي بطريقة مماثلة لقرار إلقاء جثمان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في البحر عام 2011.



وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إنه سيتم ”التخلص بشكل ملائم“ من أشلاء البغدادي وأضاف أنه يتوقع اتباع نفس النهج الذي استخدم مع جثمان أسامة بن لادن في 2011 .

وأُلقي زعيم تنظيم القاعدة في البحر بعد تشاور المسؤولين الأمريكيين مع خبراء في القانون والشريعة الإسلامية.