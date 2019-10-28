عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الخارجية الألمانى يلتقى الرئيس التونسى الجديد اليوم

الإثنين 28 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

يواصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس جولته في شمال إفريقيا بزيارة تونس اليوم الإثنين.



وسيكون ماس أول سياسي أجنبي رفيع المستوى يلتقي الرئيس التونسي الجديد قيس سعيّد، الذي تم تنصيبه قبل ستة أيام.

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ومن المقرر أن تدور الزيارة القصيرة لماس حول تعزيز العلاقات بين البلدين. وتعتبر ألمانيا حاليا من أهم الدول المانحة لتونس التي تشهد ديمقراطية ناشئة.

وبدأت تونس عقب الربيع العربي عام 2011 إصلاحات ديمقراطية شاملة. ومُنيت أحزاب وساسة تقليديون بهزائم خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها البلاد قبل أسابيع.

وكان ماس بدأ جولته الإفريقية أمس الأحد بزيارة مفاجئة لليبيا. وتعتزم ألمانيا عقد قمة بشأن ليبيا في برلين خلال هذا العام.

وتعتبر ليبيا دولة محورية في الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.