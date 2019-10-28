- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الكهرباء تكشف آخر تفاصيل محطة كهرباء عدن الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة محمد المسبحي آخر تفاصيل محطة كهرباء عدن الجديدة التي يجري حالياً تنفيذها بالقرب من محطة الحسوة الكهرو حرارية بالعاصمة عدن .
وقال المسبحي بان الباخرة ماريا همبورج رست مساء اليوم في ميناء عدن وتحمل على متنها 10 خزانات خاصة بمحطة كهرباء عدن الجديدة او الحسوة 264 ميجاوات مرحلة اولى.
وأضاف في تصريح لوسائل الاعلام بان عملية انزال الخزانات الى رصيف الميناء تجري بوتيرة عالية، وفيما يخص حجم وسعة وكمية الخزانات اوضح بان احجام الخزانات العشرة متساوية حيث يبلغ ارتفاع الخزان الواحد 12 متر وعرض 17متر ؛ 9 خزانات منها للوقود وواحد للماء وبسعة 1000 .
وأشار بان المعدات والآليات بما فيها مقطورة النقل التي ستقوم بنقلها تفوق ضخامة من المقطورات التي قامت بنقل التوربينات إلى المحطة ؛ واصفا بان عملية نقلها ليس بالأمر السهل وانها تتطلب جهود مضاعفة وتنسيق مع رجال المرور والامن في عملية اخلاء المسار من المركبات او اي عوائق امام مسار خطها الى موقع المشروع .
وطمئن المسبحي المواطنيين بان المشروع مستمر ولن يتوقف اطلاقا مهما كانت الظروف ؛ مشيرا بانه يسير وفق خطط مدروسة وجدول زمني محدد وبالتزامن مع مشروع خطوط النقل لتصريف الطاقة 132ك.ف .
ولفت ان هذا المشروع من شأنه تعزيز القدرة التوليدية الكهربائية في عدن لحج ابين بقدرة اجمالية 264 ميجاوات كمرحلة اولى من اجل القضاء على العجز الحاصل في قدرة التوليد ، وتوقع ان تدخل المحطة للخدمة في منتصف العام 2020م.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الكهرباء تكشف آخر تفاصيل محطة كهرباء عدن الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.