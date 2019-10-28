شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي: تركيا ساهمت في تنامي قوة داعش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 متابعات_الخليج 365 قال المحلل السياسي، خالد الزعتر، إن تركيا ساهمت في تنامي قوة داعش في الأراضي السورية لكي تؤمن ذريعة لاستمرار في ضرب الأكراد تحت مسمى مكافحة الإرهاب.

Advertisements وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: لاشك أن مقتل ابو بكر البغدادي يشكل خسارة كبيرة لأردوغان لأن انتهاء خطر داعش يعني فقدان أنقره للذريعة التي تستخدمها في التنكيل بالأكراد. وتابع: البغدادي صناعة اردوغان ويؤكده دور تركيا التي لعبت دوراً في تنامي قوة داعش الإرهابية ووفرت الممر الأمن لوصول ما يقارب 30 الف عنصر إرهابي إلى العراق و سوريا عبر البوابة التركية، ووفرت لعناصر داعش العلاج المجاني، وساهمت في نقل العتاد والمعدات للتنظيم الإرهابي.

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