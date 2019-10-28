الأردن .. مواطن ينتحر بعد قتل زوجته وابنتيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أقدم مواطن على الإنتحار بعد قتل زوجته وابنتيه، طعناً صباح الإثنين، في منطقة الأشرفية شرقي العاصمة الأردنية عمّان.

Advertisements

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدَّم عامر السرطاوي، إن ”الجريمة وقعت إثر خلافات عائلية إذ قام الرجل بطعن زوجته واثنتين من بناته داخل منزلهم في منطقة الأشرفية، قبل أن يلقي بنفسه من الشرفة“.

وأضاف السرطاوي في بيان صحافي، أن ”الزوج فارق الحياة، فيما تم إسعاف زوجته وابنتيه إلى المستشفى لتلقي العلاج“، مشيرًا إلى أنه ”جرى فتح تحقيق للوقوف على كامل ملابسات الجريمة“.