توقيف عدد من الأشخاص بتهمة تعاطي المخدرات في طرابلس وبيروت

علمت "النشرة" أنه "بعد رصد أحد المباني المحيطة ساحة عبد الحميد كرامي طرابلس حيث يقوم عدد من الشبان من التردد الى داخلها، قامت قوة من الجيش اللبناني وقوة من مخابرات الجيش بمداهمة المبنى وأوقفت شخصين بالجرم المشهود وهما يقومان بتعاطي ​المخدرات​".

وقد تم توقيفهم واحالتهم الى الجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.

كذلك، افادت معلومات عن قيام مجموعة من فرع المعلومات بمداهمة مبنى السينما البيضاوية في ساحة الشهداء بعد منتصف ليل امس، وتوقيف عدد من من الاشخاص بجرم تعاطي المخدرات.