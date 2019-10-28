مكتب وزير التربية: البيانات حول فتح المدارس مختلقة وعارية عن الصحة

اعلن المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​ في بيان "وزير التربية والتعليم العالي يؤكد مجدداً أن كل البيانات التي تصدر حول موضوع فتح المدارس وتُنسب الى وزير التربية والتعليم العالي هي مختلقة وعارية عن الصحة تماماً، وان موقف الوزارة بهذا الصدد لن يُعلن إلا من خلال مؤتمر صحافي يعقده الوزير شخصياً بهذا الخصوص".

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