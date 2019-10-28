التقدمي نفى فرض خوات على المواطنين: جنبلاط أكد حرية التظاهر والتعبير عن الرأي

نفى "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" "فرض خوات مالية على المواطنين للعبور"، قائلا "يصر البعض سواء من المواطنين في الشارع أو من جهات أخرى على اتهام الحزب التقدمي الإشتراكي بالحصول على "خوات مالية" على الطرقات لسماح المواطنين بالعبور"، مؤكداً أن "كل هذه الاتهامات ملفقة ومختلقة وعارية تماما عن الصحة".

وفي بيان له، ذكر الحزب أنه "منذ اللحظات الأولى لاندلاع الثورة تعاطى بكل إيجابية عقلانية مع جميع المواطنين ولم يقف حائلا أمام مشاركة الناس في كل الأماكن والمناطق التي يتواجد فيها وانتقالهم إلى الساحات"، مشيراً إلى أن "رئيس الحزب النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في كل تغريداته أكد فيها على حرية التظاهر والتعبير عن الرأي وحماية المتظاهرين".

