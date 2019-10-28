علمت "​الخليج 365​" من مصادر أن جهاز ​أمن الدولة​ ومخابرات الجيش أوقفوا 30 شاحنة أجنبية بين بعبدات ومزرعة يشوع، ويقومون في هذه الأثناء بالتحقيق مع سائقي الشاحنات لمعرفة وجهتهم وماهية عملهم، مشيرة الى أن المعنيين قاموا بإبلاغ إدارة الجمارك بالحادثة.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توقيف 30 شاحنة أجنبية بين بعبدات ومزرعة يشوع من أجل معرفة وجهتها وعملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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