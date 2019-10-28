أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن الكنائس الإيطالية قرعت أجراسها تضامنا مع لبنان والصحافة الإيطالية بعد صمت دام 11 يوما خصصت صفحات عن التطورات في لبنان مذكرة بما أكده الحبر الأعظم البابا فرنسيس عقب صلاة التبشير الملائكي ظهر أمس الأحد في ساحة القديس بطرس أنه يتوجه بفكره إلى "الشعب اللبناني العزيز، وخاصة إلى الشباب الذين أسمعوا خلال الأيام الأخيرة صرختهم أمام التحديات والمشاكل الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية في البلاد".
وكتبت صحيفة "Avvenire" التابعة لمجلس المطارنة الإيطاليين: "حث قداسته الجميع على البحث عن الحلول الصحيحة عبر الحوار، كما وتضرع إلى مريم العذراء سيدة لبنان كي يستمر هذا البلد، وبدعم من الجماعة الدولية، فسحة تعايش سلمي واحترام لكرامة وحرية كل شخص لما فيه مصلحة منطقة الشرق الأوسط بكاملها والتي تعاني كثيرا".
أما صحيفة "لا ستمبا" فكتبت: "لا يجب أن ننسى بلدا تربطنا به علاقات تاريخية يمر بأزمة صعبة". وذكرت كلام البابا الى اللبنانيين.
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