أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن الكنائس الإيطالية قرعت أجراسها تضامنا مع ​لبنان​ و​الصحافة​ الإيطالية بعد صمت دام 11 يوما خصصت صفحات عن التطورات في لبنان مذكرة بما أكده الحبر الأعظم ​البابا​ فرنسيس عقب صلاة التبشير الملائكي ظهر أمس الأحد في ساحة القديس بطرس أنه يتوجه بفكره إلى "​الشعب اللبناني​ العزيز، وخاصة إلى ​الشباب​ الذين أسمعوا خلال الأيام الأخيرة صرختهم أمام التحديات والمشاكل الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية في البلاد".

وكتبت صحيفة "Avvenire" التابعة لمجلس المطارنة الإيطاليين: "حث قداسته الجميع على البحث عن الحلول الصحيحة عبر الحوار، كما وتضرع إلى ​مريم العذراء​ ​سيدة لبنان​ كي يستمر هذا البلد، وبدعم من الجماعة الدولية، فسحة تعايش سلمي واحترام لكرامة وحرية كل شخص لما فيه مصلحة منطقة ​الشرق الأوسط​ بكاملها والتي تعاني كثيرا".

أما صحيفة "لا ستمبا" فكتبت: "لا يجب أن ننسى بلدا تربطنا به علاقات تاريخية يمر بأزمة صعبة". وذكرت كلام البابا الى اللبنانيين.