الجيش اوقف عددا من الاشخاص بصيدا بعد اقدامهم على تحطيم سيارات المارة

اوقف الجيش اللبناني عددا من الاشخاص في صيدا بعد اقدامهم على تحطيم سيارات المارة عند جسر الاولي.
من جهة اخرى تعرض الزميل علي حنقير الى إعتداء من قبل احد المتظاهرين عند ساحة النجمة وسط مدينة صيدا حيث قام بمحاولة منعه من التصوير ومن ثم خنقه اثناء القيام بواجبه الاعلامي عند ساحة النجمة وتصوير بعض الشبان وهم يقطعون الطريق.
وندد الاعلاميون في مدينة صيدا بهذا الاعتداء على الزميل حنقير وطالبوا ممن يعنيهم الامر من الحراك بمحاسبة المعتدي وطالبوا بتسهيل أمور الاعلاميين الذين يشكلون عنصرا أساسيا لنجاح هذه الانتفاضة الشعبية.
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