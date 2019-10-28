حالة الطرقات في مختلف المنطاق صباح اليوم

أقدم المعتصمون على قطع طريق ​زوق مصبح​ بالاطارات المشتعلة وطريق مار شربل أدونيس الفرعية بالاتجاهين.

هذا وتم قطع الطريق بشكل جزئي في كورنيش المزرعة.

وأفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بيروت هي نهر الكلب، جل الديب ، جسر الرينغ، الصيفي ، الشفرولية، ساحة ساسين، فردان (تقاطع دار الطائفة الدرزية)، كما تم قطع السير على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام.

كما ان الطرقات المقطوعة من زحلة حتى بيروت هي مستديرة زحلة ، سعدنايل، مفرق قب الياس، جديتا ، ضهر البيدرمفرق فالوغا، مفرق العبادية، صوفر، عالية، شويت، طريق بسوس الداخلية، ترشيش باتجاه عينطورة.

وأفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة من الجنوب باتجاه بيروت هي صور ساحة العلم، مستديرة كفررمان، حبوش ، صيدا عدة نقاط، الجية مفرق برجا، لناعمة، خلدة اوتوستراد والمثلث ، الشويفات مفرق التيرو وقرب محطة الريشاني.

من جهة أخرة، أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأنه "تم اقفال الطريق صيدا الزهراني في منطقة سينيق بالاطارات المشتعلة"، مشيرا الى ان "مجموعات من المحتجين اقفلوا الطريق الرئيسي قرب شركة كهرباء لبنان في صيدا بأجسادهم، بهدف شل حركة الموظفين فيها".

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وأفادت غرفة التحكم المروري بأنه تم قطع الطريق على كورنيش عين المريسة بيروت بالاتجاهين.

واقدم عدد من المحتجين على قطع اوتوستراد المتن الساحلي في الضبية وزحمة سير خانقة على الطريق البحرية.

وعمل بعض المحتجين على قطع طريق بشارة الخوري.

واشار مراسل "النشرة" في حاصبيا انه "مع استمرار الحراك الشعبي لليوم الثاني عشر على التوالي لا يزال الوضع على حاله في منطقة حاصبيا هادئا وجميع الطرقات الداخلية بين قرى وبلدات المنطقة سالكة بالاتجاهين في حين لا تزال الطريق الدولية التي تربط مرجعيون البقاع مقطوعة عبر الحاصباني مقفلة جزئيا عند مثلث سوق الخان".

كما أفادت قناة الـ"LBC" بأن شبان قطعوا أوتوستراد الدامور السعديات بالاتجاهين عبر ركن سياراتهم وسط الطريق.

هذا واعيد فتح طريق ترشيش زحلة وطريق جل الديب الداخلية