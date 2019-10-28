أكد الإعلامي في قناة "CNN" جاك تابر أنه "كان الغرض من الغارة الأميركية هو القبض على زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي"، مشيراً الى أنه "أصيب اثنان من الجنود الأميركيين، لكن كلاهما عاد الآن إلى الخدمة".

وفي تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، لفت تابر الى أنه "حاولت الولايات المتحدة حمل البغدادي على الاستسلام قبل أن ينتحر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي أميركي نقلا عن إسبر: قواتنا حاولت حمل البغدادي على الاستسلام قبل أن ينتحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.