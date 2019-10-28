أبو سليمان للشعب: بُورِكت ثورتُكم إنها أملنا وسبيلنا الى إنقاذ الوطن

شكر وزير العمل المستقيل ​كميل أبو سليمان​، " كل من آزرني وتعاطف مع التجربة التي خضتها على المستوى الحكومي وفي وزارة العمل. اثبتت التجربة على قِصرها ان بإمكاننا في #لبنان تطبيق القانون من دون تمييز وإعطاء كل ذي حق حقه من دون مِنَّة والسير بمكافحة الفساد حتى القضاء عليه وذلك متى وجِدت الإرادة وصحَّت الممارسة". وقال: "الى شعبنا الموجوع: بُورِكت ثورتُكم ! إنها أملنا وسبيلنا الى إنقاذ الوطن ووضع الدولة على سكة الإصلاح".

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