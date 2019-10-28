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قطع طريقي جسر القاضي ودميت بالسيارات ومؤسسات الشوف مقفلة

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أقدمت مجموعة من المحتجين عمدت منذ الصباح الباكر الى ركن السيارات وسط الطريق في محلة دميت مفرق سرجبال، وكذلك الامر على طريق ​جسر القاضي​ الذي يربط ​الشوف​ ب​عاليه​. ولا يسمحن بالمرور إلا للحالات الإنسانية الاستثنائية.

ولا تزال المؤسسات الرسمية في منطقة الشوف مقفلة اضافة الى ​المدارس الرسمية​ والخاصة و​الجامعات​ والمعاهد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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