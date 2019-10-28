قطع طريقي جسر القاضي ودميت بالسيارات ومؤسسات الشوف مقفلة

أقدمت مجموعة من المحتجين عمدت منذ الصباح الباكر الى ركن السيارات وسط الطريق في محلة دميت مفرق سرجبال، وكذلك الامر على طريق ​جسر القاضي​ الذي يربط ​الشوف​ ب​عاليه​. ولا يسمحن بالمرور إلا للحالات الإنسانية الاستثنائية.

ولا تزال المؤسسات الرسمية في منطقة الشوف مقفلة اضافة الى ​المدارس الرسمية​ والخاصة و​الجامعات​ والمعاهد.