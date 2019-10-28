نقابة العمال الزراعيين تدعو الحكومة لعدم التلكؤ في تنفيذ الورقة الاقتصادية

اعتبرت ​نقابة العمال الزراعيين​ ان "تأخر ​الحكومة​ في تنفيذ المطالب، وما تضمنته الورقة الإصلاحية التي قدمها رئيس الحكومة إلى المتظاهرين لم يعد مفهوما"، مشيرة الى ان "من واجبات ​الدولة​ والحكومة تأمين احتياجات الناس بدون الحاجة إلى ضغط الشارع، أما اليوم وبعد مرور احدى عشر يوما على ​الحراك الشعبي​ تبدو الحكومة مربكة وضائعة و لم تنجز حتى الان اي شيء يخفف من نقمة الناس، لناحية تقديم مجموعة حلول وخطوات فورية كي تحافظ على ما تبقى من ماء وجهها".

ورات النقابة ان "على الحكومة الاسراع بتنفذ ما وعدت الناس به، لان التأخير الحاصل في ادائها ، واستمرار التلكؤ في الاستجابة لمطالب الشعب المحقة وعدم مسارعة الحكومة الى اتخاذ الخطوات العملية التي تثبت جديتها، لا يقود سوى إلى زيادة أزمة الثقة بينها وبين الناس، و سيدفع بشرائح جديدة من الشعب للنزول إلى الشارع والاعتراض عليها، وبالتالي تفاقم ​الأزمة​ الاقتصادية والمالية والاجتماعية نتيجة استمرار تعطيل الحركة الاقتصادية بفعل ​قطع الطرقات​".