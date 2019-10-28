النشرة: الجيش ينفذ انتشارا كبيرا على الطريق الرئيسي عند مدخل صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان ​الجيش​ ينفذ انتشارا كبيرا على الطريق الرئيسي عند مدخل صيدا الشمالي لجهة الاولي بعد اعادة فتح الطريق على المسربين حيث تموضعت دوريات عسكرية على جانبي الطريق قرب ملعب صيدا الرياضي بهدف منع اقفال الطريق مجددا بعد عمليات كر وفر مع المحتجين.

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